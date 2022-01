Cantieri di legalità PNRR | un banco di prova

Leggi su leurispes

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il 2021 si è concluso con un primo successo nell’ambito dell’ambizioso Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza ()1, con il raggiungimento dei primi 51 degli obiettivi previsti2 per l’accesso ai 191,5 miliardi di euro destinati all’Italia dal programma NextGenerationEU. Il 37% dei fondi sarà utilizzato per la transizione ecologica: ristrutturazioni di edifici, energie rinnovabili, riduzione delle emissioni e investimenti sulla mobilità sostenibile. Il 25%, invece, sarà destinato alla digitalizzazione del Paese, con investimenti per imprese e amministrazioni pubbliche, nonché ampliamenti delle reti a banda larga e della rete 5G. Si tratta di un piano di investimenti e di ripresa senza precedenti, nell’àmbito del quale devono essere valutati i rischi connessi agli eventuali abusi ed alle distorsioni che potrebbero essere operate nel corso della sua esecuzione. I ...