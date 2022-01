19esima giornata Bundesliga 2021 22 | il punto

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Bayern risponde al Borussia Dortmund, che nell’anticipo del venerdì aveva travolto il Friburgo(5-1), e si riporta a +6 sui gialloneri passando a Colonia(0-4). Riconquista il terzo posto il Leverkusen che vince a GladBach(1-2) approfittando della sconfitta dell’Hoffenheim contro l’Union Berlino. Successi anche per Lipsia in casa dello Stoccarda(0-2), e Mainz di misura sul Bochum(1-0). Terminano in parità gli anticipi Augsburg-Eintracht(1-1) e Arminia Bilifield-Greuther Furth(2’2)./22: i risultati BORUSSIA DORTMUND-FRIBURGO 5-1 WOLFSBURG-HERTHA BERLINO 0-0 UNION BERLINO-HOFFENHEIM 2-1 STOCCARDA-LIPSIA 0-2 MAINZ-BOCHUM 1-0 COLONIA-BAYERN MONACO 0-4 BORUSSIA m’GLADBACH-BAYER LEVERKUSEN 1-2 AUGSBURG-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1 ARMINIA BIELEFELD-GREUTHER ...

Advertising

TV7Benevento : CALCIO. RISULTATI DELLA 19ESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE B... - filadelfo72 : Calcio Serie B 2022 14-15-16 gennaio, si riparte con la 19esima giornata - sportli26181512 : Bundesliga: Borussia Dortmund-Friburgo LIVE: Borussia Dortmund-Friburgo (calcio d'inizio alle ore 20.30) è l'antici… - udine20 : NELLA 19ESIMA E 20ESIMA GIORNATA GLI ALBUM PANINI “CALCIATORI 2021-2022” NEI CAMPI BKT - - filadelfo72 : Calcio Serie B 2022 14-15-16 gennaio, si riparte con la 19esima giornata -

Ultime Notizie dalla rete : 19esima giornata

Undici

Ecco i risultati dell'ultimadel Campionato di Serie B: Ternana - Ascoli 2 - 4 (20, 23 Maistro, 42 rig. Caligara, 57 Falletti, 75 Baschirotto, 94 Peralta) Cremonese - Como 2 - 0 (4 Buonaiuto, 75 Baez) Reggina - Brescia 0 ...Le formazioni ufficiali di Spal - Benevento , match valido per ladella Serie B 2021/2022 . Brutta sconfitta dei padroni di casa nella scorsacontro il Frosinone (4 - 0), mentre il Benevento arriva dalla vittoria per 3 - 1 contro il Monza. ...Spal-Benevento 1-1, le voci di Venturato (“Potevamo anche vincere”) e Caserta (“Dispiace per il risultato finale”) - picenotime.it - IT ...Al termine del match pareggiato dal Monza contro il Perugia all'U-Power Stadium nella 19esima giornata del campionato di Serie B hanno parlato in sala stampa i due allenatori Giovanni Stroppa e Massim ...