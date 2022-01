(Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sabato sera tragico a Benevento.il, l’arteria che collega lo stadio “Ciro Vigorito” con via Avellino, si è infatti consumato un. L’impatto fatale è avvenuto intorno all’una di notte e a perdere laè stato un 16enne che, stando a una prima ricostruzione, viaggiava a bordo di uno scooter. Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato all’che è costato laal. Sul posto i militari dell’arma dei carabinieri e ilnale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

ItalianAirForce : #AccaddeOggi 1^ Crociera aerea transatlantica Alle ore 16:25 locali gli 11 idrovolanti dei 14 che erano partiti da… - anteprima24 : ** #Incidente #Mortale lungo il Viadotto delle Streghe: un #Minorenne ha perso la vita ** - JohnJnich001 : RT @ItalianAirForce: #AccaddeOggi 1^ Crociera aerea transatlantica Alle ore 16:25 locali gli 11 idrovolanti dei 14 che erano partiti da Orb… - Paoloboi69 : RT @ItalianAirForce: #AccaddeOggi 1^ Crociera aerea transatlantica Alle ore 16:25 locali gli 11 idrovolanti dei 14 che erano partiti da Orb… - Superdanio1 : RT @ItalianAirForce: #AccaddeOggi 1^ Crociera aerea transatlantica Alle ore 16:25 locali gli 11 idrovolanti dei 14 che erano partiti da Orb… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale

Anche a causa dell', Spector di allontana sempre di più dalle scene. Nel 1979, tuttavia, ... l'attrice Lana Clarkson viene trovata cadavere nella villa del produttore, con una ferita...... coach Gruden costretto a dimettersi a ottobre per mail razziste e omofobe e avvicendato dal tecnico ad interim Rich Bisaccia, l'arresto del ricevitore Ruggs per aver provocato un...Aiutateci a ricostruire cosa esattamente è accaduto quella sera: chi ha assistito all'incidente si faccia vivo e contatti la Polizia Stradale . A lanciare l'appello attraverso le colonne del nostro gi ...Nell'incidente mortale di ieri ha perso la vita Salvatore Merola, residente in localita` Fonte del comune di Roccadaspide. E' morto in seguito ad uno scontro tra la sua auto, una Fiat Punto, e un furg ...