Candidare Berlusconi al Colle sperando che si ritiri presto (Di sabato 15 gennaio 2022) Dietro l’unità di facciata, e le pubbliche dichiarazioni di lodi, il clima del day after non è quello delle migliori feste. La notizia della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale era certamente attesa, ma il corpaccione dei parlamentari di centrodestra l’ha accolta senza alcun entusiasmo. Anzi. Monta la preoccupazione per aver bloccato il dibattito sul nome del leader di Forza Italia, stroncando altre ipotesi che vengono caldeggiate da più parti. Una di queste vede Franco Frattini, fresco di nomina alla presidenza del Consiglio di Stato, come possibile punto di caduta per raccogliere l’eredità di Sergio Mattarella. Un’offerta che potrebbe essere digeribile per il Pd, meno per il Movimento 5 Stelle, mettendo comunque in campo una proposta.Al netto dell’identikit di altri aspiranti al Colle, c’è Berlusconi a occupare e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 gennaio 2022) Dietro l’unità di facciata, e le pubbliche dichiarazioni di lodi, il clima del day after non è quello delle migliori feste. La notizia della candidatura di Silvioal Quirinale era certamente attesa, ma il corpaccione dei parlamentari di centrodestra l’ha accolta senza alcun entusiasmo. Anzi. Monta la preoccupazione per aver bloccato il dibattito sul nome del leader di Forza Italia, stroncando altre ipotesi che vengono caldeggiate da più parti. Una di queste vede Franco Frattini, fresco di nomina alla presidenza del Consiglio di Stato, come possibile punto di caduta per raccogliere l’eredità di Sergio Mattarella. Un’offerta che potrebbe essere digeribile per il Pd, meno per il Movimento 5 Stelle, mettendo comunque in campo una proposta.Al netto dell’identikit di altri aspiranti al, c’èa occupare e ...

Advertising

NPaguni : RT @clriolo: Candidare #Berlusconi alla #PresidenzaDellaRepubblica è una provocazione! La #destra italiana è potenzialmente #sovversiva! - madipach : RT @boni15_boni: @GiuseppeConteIT Concordo presidente, candidare il signor Berlusconi è una vergogna, per tutto il centro-destra! Questo è… - Greta25671215 : RT @Michelebonates: Facile fare dell’ironia su Berlusconi e le sue vicende giudiziarie, come candidato del centro destra per il Quirinale,t… - RoccoSclafani : RT @Spartaco67_: Va bene che avete perso l'olfatto ed il gusto ma candidare Berlusconi al Quirinale mi sembra eccessivo. - FabioFratiniRA : @Cartabellotta Basterebbe non candidare un pregiudicato! Altroché #Berlusconi #Quirinale -