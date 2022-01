Calciomercato Napoli: pressing su Tagliafico, si cerca il prestito (Di domenica 16 gennaio 2022) ma l’Ajax al momento non è convinto Il Napoli ci prova per Tagliafico dell‘Ajax in prestito, con magari un diritto di riscatto a cui pensare a fine stagione. Formula, questa, che non soddisferebbe al momento l’Ajax, club che ne detiene il cartellino ma che già da mesi si guarda intorno: Tagliafico, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha già fatto sapere che non rinnoverà con i biancorossi di Amsterdam. L’ipotesi Napoli, invece secondo Sky Sport gli piacerebbe molto e direbbe di sì agli azzurri. Gli agenti del calciatore saranno ad Amsterdam all’inizio della prossima settimana con in tasca l’offerta napoletana per discutere un affare da aprire e chiudere negli ultimi giorni di finestra invernale. Concorrenza del Marsiglia e dalla Premier. Valutazione complessiva del giocatore di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) ma l’Ajax al momento non è convinto Ilci prova perdell‘Ajax in, con magari un diritto di riscatto a cui pensare a fine stagione. Formula, questa, che non soddisferebbe al momento l’Ajax, club che ne detiene il cartellino ma che già da mesi si guarda intorno:, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha già fatto sapere che non rinnoverà con i biancorossi di Amsterdam. L’ipotesi, invece secondo Sky Sport gli piacerebbe molto e direbbe di sì agli azzurri. Gli agenti del calciatore saranno ad Amsterdam all’inizio della prossima settimana con in tasca l’offerta napoletana per discutere un affare da aprire e chiudere negli ultimi giorni di finestra invernale. Concorrenza del Marsiglia e dalla Premier. Valutazione complessiva del giocatore di ...

