A Massa il sindaco chiude pub e ristoranti a mezzanotte | «Evitiamo gli assembramenti e facilitiamo i controlli»

(Di sabato 15 gennaio 2022) L'ordinanza sarà valida per i prossimi 30 giorni ed è stata firmata nella giornata di sabato 15 gennaio

Advertising

fseviareggio : RT @iltirreno: ?? COVID: IL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO - L'ordinanza sarà valida per i prossimi 30 giorni. Il decreto firmato dal primo citta… - iltirreno : ?? COVID: IL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO - L'ordinanza sarà valida per i prossimi 30 giorni. Il decreto firmato dal pr… - FirenzePost : Massa: Covid e movida, locali obbligati a chiudere alle 24. Ordinanza del sindaco - sorrentopress : Chiusura della Sorrento-Massa, l'intervento del sindaco - positanonews : #Copertina #Viabilità Chiusura della strada Sorrento-Massa Lubrense, divieto di transito dal lunedì al venerdì. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Massa sindaco

Quelli furono anche gli anni delle prime grandi emigrazioni di: nel 1951, infatti, Orsara di ... attualmente, abbiamo poco meno di 800 ultrasessantacinquenni', fa sapere il, 'si tratta di ...Ma anche Sant'Agata a Villa Cerulli perLubrense e Vico Equense all'ospedale, se vogliamo ... "Piano di Sorrento ha già dato e tanto dando la disponibilità di Villa Fondi " spiega il vice...Lascia il suo posto in consiglio comunale di Licciana Nardi Damiano Polloni. Classe 1996, il più giovane dei consiglieri comunali, Polloni è salito sui banchi della maggioranza nel 2017 con la vittori ..."Non si capisce l’esultanza del sindaco e dell’assessore, a meno che non credano di aver già vinto il ricorso" dice il consigliere comunale Diego Serafini, commentando la sentenza con cui il Tar ha re ...