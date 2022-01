MotoGP, Dovizioso: 'Il rinnovo con Ducati? Non hanno mai voluto trovare il tempo' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dai duelli con Marc Marquez allo stop temporaneo con la MotoGP. Andrea Dovizioso ha visto la propria vita sportiva subire una piega tanto brusca quanto inaspettata nelle ultime stagioni. Tra il 2020 e ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dai duelli con Marc Marquez allo stopraneo con la. Andreaha visto la propria vita sportiva subire una piega tanto brusca quanto inaspettata nelle ultime stagioni. Tra il 2020 e ...

