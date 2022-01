World Pizza Day | meglio la pizza romana o quella napoletana?

(Di giovedì 13 gennaio 2022) A qualegli italiani non riescono proprio a resistere? La risposta la offre Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery che – in vista delDay che si celebra lunedì 17 gennaio – ha chiesto di esprimere la propria preferenza attraverso un sondaggio che si è svolto sul canale Instagram della piattaforma. In fida: la, la scrocchiarella, lo sfincione palermitano e laal padellino torinese. Ad invitare al voto, sostenendo le “ragioni” delle pizze in concorso, 4ioli partner di Deliveroo e interpreti specializzati delle 4 varianti in gara: Angelo Cirietti di Cit Ma Bon di Torino secondo cui “la ...

Il sondaggio lanciato dalla piattaforma Deliveroo in vista delDay: il disco di pasta batte laal taglio, al padellino e ...Per celebrare ilDay, che ricorre il 17 gennaio 2022, nella giornata di Sant'Antonio Abate protettore di fornai e pizzaioli, Cristian ha voluto scegliere una delle sue ultime pizze fritte ...Il piatto partenopeo ha raccolto l’80% delle preferenze contro il 20% andato alla scrocchiarella romana, classificatasi seconda. Più staccata la specialità palermitana ...Authentic Italian Food and Gluten Free Unite - Pasta, Pizza, Pane Healthy for One and All! International Media Celebrity, Supermodel, Beauty/Lifestyle and Wellness expert Clarissa Burt has partnered ...