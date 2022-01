Un governo dei segretari per il dopo Draghi

(Di giovedì 13 gennaio 2022) È impraticabile? Può darsi. La lancia perché vuole tornare a fare il ministro? E’ chiaro. Non c’è motivo per non prenderla sul serio anche perché di serio in queste ore c’è davvero poco. Primo. È una vecchia idea di Goffredo Bettini. Secondo. Potrebbe favorire l’elezione di Marioal Quirinale. Terzo, è gradita a Matteo Renzi. È la proposta di un “dei”, dentro tutti, una sorta di “Yalta”. È stata formulata da Matteo Salvini e fino a ieri l’ha ripetuta: “La Lega resta ala prescindere dal premier. Serve unai massimi livelli”. Il Pd l’ha subito definita “improbabile”. Berlusconi si è infastidito e ha telefonato a Salvini. Domani vuole essere incoronato dai suoi alleati candidato ufficiale del centrodestra. Non c’è nessun dubbio che ...

... dovremo farlo in una situazione in cui l'inflazione cresce e mangia il potere d'acquisto... Draghi, invece, "dovrebbe rimanere dov'è oggi a guidare ilcon un presidente di garanzia com'è ...Il problema del reddito di cittadinanza Ma ilnon sembra intenzionato a proporre una lunga ... E quindi, per esempio, si potrà andare dal dentista per un accesso ma non per la puliziadenti. ...Confermati nelle rispettive direzioni Alfiero Moretti, a quella del “governo del territorio ... delle gare per gli acquisti in sanità e delle gare di aggiudicazione dei lavori pubblici finanziati con ...Se il governo Conte chiudeva tutte le scuole mettendo gli studenti in didattica a distanza, Mario Draghi vuole tenerle aperte, nell'interesse degli studenti ...