Maria Elena Boschi e Giulio Berruti altro che crisi: amore a gonfie vele ad alta quota (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La coppia formata da Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è stata immortalata dal settimanale Chi durante la vacanza a Cortina C'era stata una voce che riguardava la coppia e che ne aveva evidenziato la crisi. Ma a giudicare dai baci appassionati sulla pista da sci, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sembrano innamoratissimi e il loro amore sembra andare a gonfie vele anche ad alta quota. Nelle foto pubblicate da "Chi", si vedono la presidente dei deputati di Italia Viva e l'attore mentre sciano e si divertono scambiandosi anche effusioni e baci appassionati. E l'attore è riuscito a portare in pista la sua ...

