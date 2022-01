UN POSTO AL SOLE, le trame ufficiali di venerdì 14 gennaio 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) In crisi dopo la fine della sua storia con Clara, Patrizio, ormai chiuso in se stesso, farà sempre più fatica a reggere le continue provocazioni di Alberto. Dopo aver deciso di essere onesto sulla situazione del pastificio, Fabrizio comincia a fare i conti con le conseguenze della sua scelta. Samuel prova a riavvicinarsi a Speranza, ma la ragazza è ancora troppo ferita e confusa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) In crisi dopo la fine della sua storia con Clara, Patrizio, ormai chiuso in se stesso, farà sempre più fatica a reggere le continue provocazioni di Alberto. Dopo aver deciso di essere onesto sulla situazione del pastificio, Fabrizio comincia a fare i conti con le conseguenze della sua scelta. Samuel prova a riavvicinarsi a Speranza, ma la ragazza è ancora troppo ferita e confusa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

