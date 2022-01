Avete mai visto l’attico di Melissa Satta: all’interno una nicchia speciale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Melissa Satta possiede un attico mozzafiato, caratterizzato da elementi estremamente eleganti e raffinati. Ecco qualche dettaglio La nota showgirl nata a Boston da genitori di origini sarde ha esordito sul piccolo schermo verso la metà degli anni duemila. Per la precisione correva l’anno 2005, quando Melissa prese parte alle riprese del programma condotto da Teo Mammucari “Mio fratello è pakistano”. Durante il corso della stessa stagione, la trentacinquenne è entrata nel cast di “Striscia la notizia”, dove ha ricoperto il ruolo di ‘Velina‘. Melissa Satta (Instagram)È proprio per merito della sua bella esperienza nel tg satirico di Canale 5 che la Satta ha ottenuto un’ampia fama. A partire da quel periodo infatti, ha iniziato a guadagnare sempre più credito nei ... Leggi su topicnews (Di lunedì 10 gennaio 2022)possiede un attico mozzafiato, caratterizzato da elementi estremamente eleganti e raffinati. Ecco qualche dettaglio La nota showgirl nata a Boston da genitori di origini sarde ha esordito sul piccolo schermo verso la metà degli anni duemila. Per la precisione correva l’anno 2005, quandoprese parte alle riprese del programma condotto da Teo Mammucari “Mio fratello è pakistano”. Durante il corso della stessa stagione, la trentacinquenne è entrata nel cast di “Striscia la notizia”, dove ha ricoperto il ruolo di ‘Velina‘.(Instagram)È proprio per merito della sua bella esperienza nel tg satirico di Canale 5 che laha ottenuto un’ampia fama. A partire da quel periodo infatti, ha iniziato a guadagnare sempre più credito nei ...

Advertising

marattin : @silvia_sb_ Il primo è l’andamento nominale: +84,8% in 20 anni. Il secondo è quello reale: + 34,4%. Altre info qui:… - chiaraquella : RT @skystoneem: voi non avete mai voglia di cambiare vita, cambiare tutto ripartire da 0? no perché io si - Adriana04966084 : @RaffaAngela Le offese MAI.....ma ci avete tradito su tutto, credevamo in voi e vi avevamo portato al 34%...qu… - solit0iniz1o : RT @skystoneem: voi non avete mai voglia di cambiare vita, cambiare tutto ripartire da 0? no perché io si - checcagata : RT @liittletits: non cercate mai l’amore che non avete per voi stessi in un’altra persona. è sbagliato, non significa amarla, significa ama… -