Alessandra Mastronardi, saltano le nozze con Ross McCall? (Di lunedì 10 gennaio 2022) I due avrebbero annullato il lieto evento Alessandra Mastronardi sarebbe tornata single. L'attrice, resa celebre dalla serie "I Cesaroni" avrebbe detto addio al collega Ross McCall. Alessandra Mastronardi e McCall si sarebbero dovuti anche sposare ma i due avrebbero messo la parola fine alla loro storia annullando il lieto evento. Non ci sono, almeno per il momento, conferme ufficiali ma sono scomparse, da ambo i profili tutte le foto di coppia. Secondo alcuni rumors i due si sarebbero detti addio a causa di un nuovo interesse da parte dell'attrice, reduce dal suo ruolo come Carla Fracci nel film targato Rai. A dare la notizia il settimanale "Diva e Donna" che ha spiegato come i due sarebbero rimasti in buoni rapporti.

