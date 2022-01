Omicron | ospedali sotto stress per i ricoveri Ecco cosa sta succedendo

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Variante. "Siamo in un baratro . Le postazioni di ossigeno sono esaurite , per ora ci stiamo aiutando con le riserve. Ma la situazione è molto pesante. Il pronto ...

Vero è che la variantenel singolo soggetto può dare una malattia meno grave, un 40% in ... in alcune regioni si cominciano già a vedereda campo, zone nere, insomma una situazione un ...Variantesotto stress . "Siamo in un baratro . Le postazioni di ossigeno sono esaurite , per ora ci stiamo aiutando con le riserve. Ma la situazione è molto pesante. Il pronto soccorso è ...Roma, 7 gennaio 2022 - Variante Omicron, ospedali sotto stress. "Siamo in un baratro. Le postazioni di ossigeno sono esaurite, per ora ci stiamo aiutando con le riserve. Ma la situazione è molto pesan ...L’aumento dei contagi Covid causato dalla variante Omicron ha gettato nel caos l’ospedale Cervello di Palermo: preso d’assalto da file di ambulanze.