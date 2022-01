Fed «falco» gela l'Europa. A Milano titoli del Ftse Mib tutti in rosso, si salva Tim (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel Vecchio Continente sell-off sugli asset rischiosi. In calo anche le piazze asiatiche in scia a Wall Street. Petrolio giù, euro torna sotto 1,13 dollari. Spread in rialzo a 139 punti Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel Vecchio Continente sell-off sugli asset rischiosi. In calo anche le piazze asiatiche in scia a Wall Street. Petrolio giù, euro torna sotto 1,13 dollari. Spread in rialzo a 139 punti

Advertising

infoiteconomia : Borsa: Fed piu' 'falco' del previsto, giu' i future europei - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Fed «falco» gela le Borse europee, a Milano Ftse Mib tutto in rosso - infoiteconomia : Borsa: la Fed 'falco' piega l'Europa, -1,5% il Ftse Mib in avvio (RCO) - Il Sole 24 ORE - ForexOnlineMeIt : Borsa: la Fed 'falco' piega l'Europa, -1,5% il Ftse Mib in avvio (RCO) - News24_it : Fed «falco» gela le Borse europee, a Milano Ftse Mib tutto in rosso - Il Sole 24 ORE -