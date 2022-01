Il mistero delle mummie dei bambini nelle Catacombe dei Cappuccini di Palermo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un team di scienziati inglesi, guidati dalla dottoressa Kirsty Squires, della Staffordshire University, utilizzerà la tecnologia a raggi X sulle mummie dei bambini delle Catacombe dei Cappuccini di Santa Maria della Pace, per raccontare le loro storie. nelle Catacombe dei Cappuccini della chiesa di Santa Maria della Pace, a Palermo, ci sono ben 1.284 corpi mummificati e scheletrati: si tratta della più grande collezione di mummie in tutta Europa. Da tempo gli scienziati sperano di rivelare i misteri di queste mummie, datate 200 anni. Dei 163 bambini mummificati presenti nelle Catacombe, alcuni sono scheletrici. Tuttavia, altri sono talmente ben ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un team di scienziati inglesi, guidati dalla dottoressa Kirsty Squires, della Staffordshire University, utilizzerà la tecnologia a raggi X sulledeideidi Santa Maria della Pace, per raccontare le loro storie.deidella chiesa di Santa Maria della Pace, a, ci sono ben 1.284 corpi mummificati e scheletrati: si tratta della più grande collezione diin tutta Europa. Da tempo gli scienziati sperano di rivelare i misteri di queste, datate 200 anni. Dei 163mummificati presenti, alcuni sono scheletrici. Tuttavia, altri sono talmente ben ...

