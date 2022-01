Calcio | Cies | Vinicius Junior giocatore più costoso | Lautaro al top Serie A e Barella primo italiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – IlFootball Observatory ha pubblicato l’ultimo aggiornamento della sua speciale classifica dei calciatori che valgono di più tra quelli che militano in club dei ‘Top 5’ campionati europei. La lista che si compone di un totale di 100 calciatori vede alposto la stella del Real Madrid, con un valore stimato di 166 milioni di euro. Subito dietro al talento brasiliano i sono ildel Manchester City Phil Foden (152,6 milioni di euro) e l’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland (142,5 milioni). Ildella classifica che milita inA è l’attaccante dell’InterMartinez con un valore di 93,4 seguito dal compagno di squadra e...

IlFootball Observatory ha stilato la lista dei 100 giocatori con il valore economico più alto, e lo ha fatto seguendo questi parametri: durata contratto, età, rendimento e situazione attuale delle ...Al punto che, soltanto nel 2018, l'osservatorio delaveva premiato la Juventus come la seconda miglior squadra d'Europa per realizzazioni dapiazzato, con un gol ogni 354 minuti di gioco, ...Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Il Cies Football Observatory ha pubblicato l’ultimo aggiornamento della sua speciale classifica dei calciatori che valgono di più tra quelli che militano in club dei ‘Top 5’ ...Il CIES ha stilato la lista dei 10o giocatori con il valore economico più alto. Comanda Vinicius, terzo Haaland ...