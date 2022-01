Olimpiadi: domani Morelli a Cortina per sopralluoghi (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Nella mattinata di domani il vice ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, sarà a Cortina per effettuare una serie di sopralluoghi nei siti interessati dai principali interventi olimpici di competenza del Mims: l’adeguamento della viabilità lungo il Boite, la realizzazione del passante di Cortina e del parcheggio dell’impianto di collegamento del Faloria. È previsto un punto stampa alle ore 10:30, presso i locali del Municipio di Cortina d’Ampezzo, al termine di un vertice con le istituzioni locali avente ad oggetto lo stato di avanzamento degli interventi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Nella mattinata diil vice ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro, sarà aper effettuare una serie dinei siti interessati dai principali interventi olimpici di competenza del Mims: l’adeguamento della viabilità lungo il Boite, la realizzazione del passante die del parcheggio dell’impianto di collegamento del Faloria. È previsto un punto stampa alle ore 10:30, presso i locali del Municipio did’Ampezzo, al termine di un vertice con le istituzioni locali avente ad oggetto lo stato di avanzamento degli interventi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

