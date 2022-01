Bimbo morto annegato a 2 anni | forse buttato in mare dalla madre che ha tentato il suicidio

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Dramma a Torre del Greco, in Campania, dove nella serata di ieri è stato recuperato il piccolo corpo di un bambino di 2e mezzo: il piccolo è stato tirato fuori dall’acqua da alcune persone, che hanno visto una sagoma ine sono intervenuti. Dalle prime ipotesi non si escluderebbe che a buttare ilin acqua sia stata la, che dopo secondo alcuni testimoni avrebbeil. Per il piccolo di dueritrovato in acqua ieri a Torre del Greco non ci sono state speranze: dopo averlo riportato sulla spiaggia i passanti hanno subito chiamato il 118 ma i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso....