Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia | il drammatico annuncio nel giorno di Capodanno | “Devastata ”

(Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo più di dieci giorni,è ancora positiva al Covid. L'ex gieffina e fidanzata diha spiegato via social che il risultato del tampone di controllo ha dato ancora esito positivo. E così, oltre al Natale appena trascorso, passerà in quarantena anche ilprovata dalla quarantena Il 21 dicembre scorso,aveva annunciato ai suoi follower di aver contratto il virus, proprio mentre è in dolce attesa e dopo che anche la figlia, la piccola Nina, era risultata positiva. Sempre su Instagram, in attesa dell'esito del tampone di controllo, l'ex gieffina ha spiegato che gli ultimi giorni di quarantena l'hanno davvero provata: "Questo Covid ti devasta sia ...

Advertising

zazoomblog : Paolo Ciavarro va a vivere con Clizia Incorvaia. Eleonora Giorgi: Più scioccante del divorzio - #Paolo #Ciavarro… - zazoomblog : Clizia Incorvaia-Paolo Ciavarro: il nome del figlio svelato da Eleonora Giorgio - #Clizia #Incorvaia-Paolo… - infoitcultura : Clizia Incorvaia-Paolo Ciavarro: il nome del figlio svelato da Eleonora Giorgio - infoitcultura : Eleonora Giorgi: “Paolo Ciavarro fuori casa, uno choc, più del divorzio” - infoitcultura : Eleonora Giorgi e la 'separazione' dal figlio Paolo Ciavarro: 'Uno choc' -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Ciavarro

... i suoi shooting sono ad alto tasso erotico L'estetista cinica in topless mostra il lato B e le smagliature Clizia Incorvaia nuda in spiaggia conNella piscina di Icardi, Wanda Nara in ...Eleonora Giorgi parla dei figli, Andrea Rizzoli e, e della nuora, Clizia Incorvaia Eleonora Giorgi sta per diventare nonna per la prima volta all'età di 68 anni: suo figlio,...Da Levante a Gigi D'Alessio, scopriamo quali sono i vip pronti ad accogliere una cicogna nel 2022: ecco chi sono.Per Eleonora Giorgi doversi separare dal figlio, Paolo Ciavarro, il quale è andato ad abitare con la compagna Clizia Incorvaia, è stato davvero doloroso.