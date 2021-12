Covid Marche | l' assessore Saltamartini | ' Altre delibere per rinforzare i centri vaccinali'

RegioneMarcheIT : Nuova ondata di Covid-19, Trenitalia riduce il servizio ferroviario regionale dal 30 dicembre. - COVIDbot_ITA : RT @RegioneMarcheIT: Nuova ondata di Covid-19, Trenitalia riduce il servizio ferroviario regionale dal 30 dicembre. - horottoilvetro : RT @RegioneMarcheIT: Covid: 84 medici specialisti per potenziare le cure domiciliari in tutte le Marche - horottoilvetro : RT @RegioneMarcheIT: Nuova ondata di Covid-19, Trenitalia riduce il servizio ferroviario regionale dal 30 dicembre. - Emergenza24 : RT @RegioneMarcheIT: Nuova ondata di Covid-19, Trenitalia riduce il servizio ferroviario regionale dal 30 dicembre. -

... comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi- 19. La Regione Friuli ...7.540 in Toscana 6.962 in Puglia 4.203 in Friuli - Venezia Giulia 4.571 in Liguria 3.235 nelle1.Una prima regione sta per 'crollare', per piegarsi alla zona arancione. I dati non lasciano scampo e le conferme arrivano dai vertici. Si tratte delle. Inequivocabili le parole del presidente, Francesco Acquaroli , a margine della seduta di oggi, mercoledì 29 dicembre, del consiglio comunale: 'Di questo passo vedo inevitabile il rischio ...ANCONA – Una significativa riduzione di spesa per il Bilancio pluriennale 2022-2024 del Consiglio regionale approvato a maggioranza (contrari i gruppi del Pd e di M5s, astenuto quello di Rinasci ...Scatta Giovedì 30 Dicembre il piano di riduzione controllata del servizio ferroviario regionale che interesserà anche le Marche. Alcune corse verranno soppresse o sostituite con autobus per l’amento d ...