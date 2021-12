Sangiovanni e Giulia Stabile, che coppia: sensazionale sorpresa! (Di martedì 28 dicembre 2021) Un gran bel gesto d’amore nella coppia formata da Sangiovanni e Giulia Stabile, i due talenti di Amici di Maria De Filippi Grazie ad Instagram, Sangiovanni e Giulia Stabile stanno raccontando una testimonianza del loro grande amore. La coppia proveniente dal talent show Amici di Maria De Filippi ha iniziato la loro conoscenza proprio durante L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Un gran bel gesto d’amore nellaformata da, i due talenti di Amici di Maria De Filippi Grazie ad Instagram,stanno raccontando una testimonianza del loro grande amore. Laproveniente dal talent show Amici di Maria De Filippi ha iniziato la loro conoscenza proprio durante L'articolo proviene da Inews.it.

