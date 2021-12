Covid: morto il no vax de 'La Zanzara' (Di martedì 28 dicembre 2021) E' morto all'ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana, Maurizio Buratti, il no vax 61enne di Mantova, noto per le sue partecipazioni, sopra le righe, alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) E'all'ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana, Maurizio Buratti, il no vax 61enne di Mantova, noto per le sue partecipazioni, sopra le righe, alla ...

