“Stava malissimo”, è morto il nonno di Basciano: Alessandro svela le cause al GF Vip (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’aria di festa e di serenità che si respirava in queste ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha subìto una battuta d’arresto a causa di una notizia che ha coinvolto uno di loro: il nonno di Alessandro Basciano è morto il giorno di Natale. Alessandro Basciano racconta cosa aveva il nonno Alessandro ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’aria di festa e di serenità che si respirava in queste ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha subìto una battuta d’arresto a causa di una notizia che ha coinvolto uno di loro: ildiil giorno di Natale.racconta cosa aveva ilha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

