Mascherine ffp2 solo ai docenti che hanno alunni esentati dai dispositivi. Sindacati e presidi: “Devono essere disponibili per tutti” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Le Mascherine ffp2 Devono essere date a tutti non solo al personale scolastico che ha in classe un alunno esentato dal portare la protezione”. Il giorno dopo l’annuncio del generale Francesco Paolo Figliuolo che da gennaio fornirà ffp2 solo a maestri e professori che hanno a che fare con bambini e ragazzi autorizzati a non indossare la mascherina, Sindacati e presidi alzano la voce. Di fronte all’aumento dei contagi che si registra in queste ore e che coinvolge soprattutto i bambini dai cinque agli undici anni, il mondo della scuola chiede più garanzie per tornare in classe dopo le vacanze natalizie e si dichiara stupito che la struttura commissariale non abbia pensato di dare a tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Ledate anonal personale scolastico che ha in classe un alunno esentato dal portare la protezione”. Il giorno dopo l’annuncio del generale Francesco Paolo Figliuolo che da gennaio forniràa maestri e professori chea che fare con bambini e ragazzi autorizzati a non indossare la mascherina,alzano la voce. Di fronte all’aumento dei contagi che si registra in queste ore e che coinvolge soprattutto i bambini dai cinque agli undici anni, il mondo della scuola chiede più garanzie per tornare in classe dopo le vacanze natalizie e si dichiara stupito che la struttura commissariale non abbia pensato di dare a...

Advertising

ladyonorato : Efficacia delle mascherine (incluse le FFP2) 1/ - GiovaQuez : Il commissario Figliuolo dovrà provvedere 'alla fornitura di mascherine di tipo Ffp2 o Ffp3 alle istituzioni educat… - lorepregliasco : Una misura relativamente semplice (anche se ovviamente non risolutiva da sola eccetera eccetera): rendere obbligato… - iggyHT : RT @atm_informa: @anna2482003 Ciao, l'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici è già in vigore. - MondoGaio : @biancoraffaele Ecco non me lo ero sognato -