Calciomercato Juve | colpo Muriel | i bianconeri ci provano

Come riportato da Sportitalia l'arrivo di Boga dal Sassuolo cambia gli equilibri offensivi dell'Atalanta. Oltre al partente Miranchuk occhio anche alla situazione di Muriel che vorrebbe avere più spazio. Molte squadre hanno sondato il terreno per lui, compresa la Juventus. L'Atalanta vorrebbe tenerlo, ma la situazione è da seguire perché l'attaccante colombiano reclama spazio. Se la Dea aprirà alla cessione i bianconeri tenteranno il colpo.

Come riportato da Sportitalia l'arrivo di Boga dal Sassuolo cambia gli equilibri offensivi dell'Atalanta. Oltre al partente Miranchuk occhio anche alla situazione di Muriel che vorrebbe avere più spazio. Molte squadre hanno sondato il terreno per lui, compresa la Juventus. L'Atalanta vorrebbe tenerlo, ma la situazione è da seguire perché l'attaccante colombiano reclama spazio. Se la Dea aprirà alla cessione i bianconeri tenteranno il colpo.

Cosa succederà in casa Juventus nel prossimo calciomercato ormai alle porte? Una domanda per la quale i tifosi bianconeri attendono risposte. Se da un lato c'è la volontà di puntellare la rosa di Massimiliano Allegri con elementi che possono far...

Calciomercato Juve, l'annuncio di Di Marzio: «In attacco torna di moda lui!». I bianconeri tornano a sondare l'esperto attaccante Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, parla così dei possibili...