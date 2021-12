Bonucci avverte CR7 “Tanto lo sa che le prende…”

(Di domenica 26 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con Cristiano ci siamo sentiti, ci abbiamo scherzato su. Poi vediamo, quello che succede in campo succede:lui lo sa che le”. Tra il serio e il faceto, Leonardolancia la sfida al suo amico Cristiano Ronaldo, che incrocerà nell'eventuale finale dello spareggio del prossimo 29 marzo per un posto ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri però dovranno prima superare la Macedonia il 24 marzo per sperare di avere una chance di qualificazione. Di certo, il centrale della Juventus è convinto che la Nazionale darà il massimo. “Ai miei compagni ho detto che i giorni che ci dividono dai play-off dovranno essere sempre migliori – spiegain un'intervista a Raisport – E poi voglio fare un regalo ai miei figli, che non hanno mai visto l'Italia al Mondiale”. Dopo il trionfo agli Europei, ...

L'Italia affronterà la Macedonia il 24 marzo 2022 e poi la vincente di Portogallo - Turchia per giocarsi il pass per il Qatar