"Io con quelli ci giocavo da bambino". Furia-Salvini, come sono arrivati gli ultimi immigrati: assurdo (Di sabato 25 dicembre 2021) Nonostante la pandemia e le nuove restrizioni, gli sbarchi non accennano a diminuire. Anche nella giornata della Vigilia. Il 24 dicembre infatti altri migranti sono sbarcati nelle acque del Mediterraneo, scatenando l'ira di Matteo Salvini: "Arriviamo vicini a 70mila sbarchi clandestini, stamani ne sono arrivati 120 su un veliero a Santa Maria di Leuca. Io con i velieri ci giocavo da bambino con la Playmobil. Che in periodo di Covid, di super green Pass ci siano 70mila sbarchi clandestini senza regole e controlli non è rispettoso nei confronti degli italiani che stanno facendo dei sacrifici". Un duro, l'ennesimo, attacco al suo successore al Viminale: Luciana Lamorgese. Solo nella mattinata la Sea Watch3 ha tratto in salvo 93 persone da un barcone in pericolo, prima di un nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Nonostante la pandemia e le nuove restrizioni, gli sbarchi non accennano a diminuire. Anche nella giornata della Vigilia. Il 24 dicembre infatti altri migrantisbarcati nelle acque del Mediterraneo, scatenando l'ira di Matteo: "Arriviamo vicini a 70mila sbarchi clandestini, stamani ne120 su un veliero a Santa Maria di Leuca. Io con i velieri cidacon la Playmobil. Che in periodo di Covid, di super green Pass ci siano 70mila sbarchi clandestini senza regole e controlli non è rispettoso nei confronti degli italiani che stanno facendo dei sacrifici". Un duro, l'ennesimo, attacco al suo successore al Viminale: Luciana Lamorgese. Solo nella mattinata la Sea Watch3 ha tratto in salvo 93 persone da un barcone in pericolo, prima di un nuovo ...

