Spezia, Thiago Motta: «Dobbiamo migliorare nella continuità»

Thiago Motta ha parlato prima del match contro il Napoli, le sue dichiarazioni in vista della sfida delicata di questa sera

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn vista della sfida contro il Napoli. Le parole dell'allenatore dello Spezia:

NAPOLI-Spezia – «Abbiamo preparato la partita bene. Penso solo a stasera, il futuro si vedrà. Abbiamo fatto bene in alcuni momenti e meno in altri, Dobbiamo migliorare nella continuità della prestazione. Il Napoli ha grande valore e sta lottando per lo scudetto.»

L'articolo proviene da Calcio News 24.

