Omicron: New Delhi vieta celebrazioni per Natale e Capodanno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) vietati a New Delhi tutti gli eventi e le celebrazioni collettive per Natale e Capodanno. L'agenzia municipale per la gestione dei disastri della capitale indiana ha reso nota la decisione motivandola ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ti a Newtutti gli eventi e lecollettive per. L'agenzia municipale per la gestione dei disastri della capitale indiana ha reso nota la decisione motivandola ...

Advertising

ladyonorato : A New York super-cluster di infezioni nell’Università col 97% di vaccinati. Tutti i contagiati dalla #Omicron erano… - OperaFisista : Omicron: New Delhi vieta celebrazioni per Natale e Capodanno - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Omicron: New Delhi vieta celebrazioni per Natale e Capodanno - Mic_a_e_la : RT @trincherov: Quindi, cosa ci dicono oggi i dati del Regno Unito. Più sorprendentemente, quando si approfondiscono i dati stessi, PIÙ SI… - filo_78 : RT @CGzibordi: Biden spende ora per 500 milioni di tamponi per la Omicron in USA li fanno pagare sui 100$ l'uno, per cui sono 50 miliardi… -