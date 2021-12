Inter, inchiesta sulle plusvalenze. Nel mirino i contratti di 10 calciatori (Di martedì 21 dicembre 2021) La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi dell' Inter e della Lega di Serie A , nell'ambito di un'inchiesta nata dalla Procura di Milano sulle plusvalenze della società nerazzurra relative agli anni ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi dell'e della Lega di Serie A , nell'ambito di un'nata dalla Procura di Milanodella società nerazzurra relative agli anni ...

