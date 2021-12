Hong Kong | affluenza al voto dei ' patrioti' crolla al 30 | 2%

Advertising

Corriere : Hong Kong, urne mezze vuote nelle elezioni per soli «patrioti» L’affluenza precipita al... - GongHoeng : RT @Corriere: Hong Kong, urne mezze vuote nelle elezioni per soli «patrioti» L’affluenza precipita al... - Ballebelle1 : RT @Corriere: Hong Kong, urne mezze vuote nelle elezioni per soli «patrioti» L’affluenza è solo del 30% - PietroLodi4 : Elezioni Hong Kong, la più bassa affluenza di sempre ha visto un totale di 1.309.601 persone – il 29,28 % degli el… - PPicerni : RT @MediasetTgcom24: Hong Kong, affluenza voto dei 'patrioti' crolla al 30,2% #hongkong -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong

La Borsa diapre la seduta negativa, all'indomani delle elezioni per "soli patrioti" sul rinnovo del parlamentino locale: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un calo dello 0,49%, a 23.079,83 ...È crollata al 30,2% l'affluenza alle elezioni dei soli 'patrioti' di, le prime tenute con il nuovo sistema imposto da Pechino per affidare il controllo della città in mani sicure e fedeli: a dispetto delle 14 ore di apertura dei seggi, soltanto 1.350.680 di ...Hong Kong, 20 dic. (LaPresse/AP) - Barnabas Fung, il presidente della Commissione per gli affari elettorali, ha annunciato che circa 1.350.680 persone, ovvero ...Scopri dove vedere Hong Kong Express in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Hong Kong Express in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezz ...