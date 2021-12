Anche Sara di Vaira lascia Ballando con le stelle e manda in tilt Milly Carlucci (Di domenica 19 dicembre 2021) Deve essere stata una delle serate più difficili e complicate per Milly Carlucci in sedici edizioni di Ballando con le stelle. La conduttrice, nella finale in onda il 18 dicembre 2021, ha infatti dovuto dire addio a due grandi maestri del programma di Rai 1, due amatissimi ballerini che hanno fatto la storia del programma. Parliamo di Sara di Vaira e Simone di Pasquale che ieri, si sono esibiti per l’ultima volta, almeno nel ruolo di maestri, sulla pista di Ballando con le stelle. Impossibile quindi per Milly Carlucci non commuoversi per due dei suoi amati ballerini e maestri. Le bellissime parole di Milly Carlucci per Sara di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 19 dicembre 2021) Deve essere stata una delle serate più difficili e complicate perin sedici edizioni dicon le. La conduttrice, nella finale in onda il 18 dicembre 2021, ha infatti dovuto dire addio a due grandi maestri del programma di Rai 1, due amatissimi ballerini che hanno fatto la storia del programma. Parliamo didie Simone di Pasquale che ieri, si sono esibiti per l’ultima volta, almeno nel ruolo di maestri, sulla pista dicon le. Impossibile quindi pernon commuoversi per due dei suoi amati ballerini e maestri. Le bellissime parole diperdi ...

