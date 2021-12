Volley, Serie A1 femminile: Cuneo la spunta su Perugia dopo oltre 2 ore di partita (Di domenica 19 dicembre 2021) Al termine di una vera e propria maratona, la Bosca S.Bernardo Cuneo riesce a superare la Bartoccini Fortinfissi Perugia con il punteggio di 3-2 (22-25; 25-22; 20-25; 25-20; 15-11). Terza vittoria consecutiva in campionato per le piemontesi che si avvicinano sempre di più alle zone alte della classifica. Altra buona prestazione di Perugia che continua a nono trovare la vittoria che manca da oltre un mese. partita combattutissima sin dal primo punto, ricchissima di scambi lunghi e in cui sono i dettagli a fare la differenza. Qualche piccola disattenzione nel primo parziale da parte di Cuneo, permette a Perugia di scappare via proprio nel momento decisivo del set fino all’errore in attacco da parte di Marrit Jasper che scrive il 22-25 per le umbre. Secondo parziale che ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Al termine di una vera e propria maratona, la Bosca S.Bernardoriesce a superare la Bartoccini Fortinfissicon il punteggio di 3-2 (22-25; 25-22; 20-25; 25-20; 15-11). Terza vittoria consecutiva in campionato per le piemontesi che si avvicinano sempre di più alle zone alte della classifica. Altra buona prestazione diche continua a nono trovare la vittoria che manca daun mese.combattutissima sin dal primo punto, ricchissima di scambi lunghi e in cui sono i dettagli a fare la differenza. Qualche piccola disattenzione nel primo parziale da parte di, permette adi scappare via proprio nel momento decisivo del set fino all’errore in attacco da parte di Marrit Jasper che scrive il 22-25 per le umbre. Secondo parziale che ...

