(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nuova Location per iltargato Sannitamania e Il Sannita, sarà laDeiad ospitare l’edizione 2021 dopo lo stop dello scorso anno a causa del Covid. Nel suggestivo scenario della Corte delladeiil 18-19 dicembre 2021 prenderà vita una rappresentazione piena di fascino e spiritualità. La location, già carica di un’intensa atmosfera, per l’occasione verrà trasformata nella piccola Betlemme dell’anno zero e vedrà coinvolti tanti figuranti tutti ovviamente vestiti con abiti che somigliano moltissimo a quelli d’epoca e che contribuiscono a creare, anche grazie alle luci soffuse, alle ricostruzioni degli ambienti di un tempo, quell’atmosfera affascinante e unica del Natale del nostri ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, nel weekend il Presepe Vivente alla Rocca dei Rettori ** - NTR24 : La Corte della Rocca diventa una piccola Betlemme: nel week end il Presepe Vivente di Benevento… - ottopagine : Rubano incontra Tajani: 'Forza Italia torna a radicarsi nel Sannio' #Benevento - NTR24 : Carcere di Benevento: sequestrati una bomba carta, due telefoni e alcune sim - ottopagine : Nel Sannio al via le vaccinazioni pediatriche tra entusiasmo e speranza #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento nel

... cioè "consacrato al dio Giano": era generalmente dato ai bambini natimese di gennaio, ma ... in quel momento Gennaro è vescovo die viene decapitato nell'anno 305, il 19 settembre. La ......ma ad oggi una via d'uscita si impone necessaria per evitare a quelle famiglie di continuare a versaredisagio. L'opposizione fa la sua parte. Rosetta De Stasio capogruppo di Prima...Ospite delle colonne di OttoPagine, Alessandro Vogliacco, difensore del Benevento ieri sera in campo nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo ...Tra i tanti nomi che sono stati fatti nelle scorse settimane sull'erede di Dusan Vlahovic c'è qualcuno che pare più vicino e qualcuno meno alla Fiorentina, ma la società non ha ancora deciso su chi pu ...