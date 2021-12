Indycar | fai posto a una leggenda | Johnson correrà tutto il campionato 2022

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Jimmiesenza limiti: il sette volte campione Nascarl'intera stagionecompresa la 500 Miglia di Indianapolis, e non alcune gare sui circuiti stradali come inizialmente ...

Jimmie Johnson senza limiti: il sette volte campione Nascar correrà l'intera stagione2022 compresa la 500 Miglia di Indianapolis, e non alcune gare sui circuiti stradali come inizialmente progettato. Dopo oltre 20 anni di corse americane sulle derivate di serie, il pilota ...... rientrato quest'anno nel Circus dopo due stagioni trascorsi tra WEC,e Dakar, ha infatti ... Alpine: 'Dovremmo farcela maestremamente attenzione all'anteriore sinistra'. Poi, alla bandiera ...Takuma Sato affronterà la sua 13a stagione in IndyCar con la macchina motorizzata Honda della Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing.La squadra olandese, Campione Pro/Am nel WEC, schiera la propria Oreca al via delle quattro gare di durata della serie statunitense. Van Eerd, Van Der Garde e Murry i piloti, a Daytona c'è anche VeeKa ...