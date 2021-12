Martedì 14 dicembre | 458 nuovi contagi e 7 decessi

Leggi su udine20

(Di martedì 14 dicembre 2021) https://www.freepik.com/vectors/people by pikisuperstar – www.freepik.comOggi in Friuli Venezia Giulia su 6.440 tamponi molecolari sono stati rilevati 360, con una percentuale di positività del 5,59%. Sono inoltre 23.211 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 98 casi (0,42%). Nella giornata odierna si registrano idi 7 persone: nello specifico, si tratta di due uomini e una donna di 100, 86 e 87 anni di Trieste (deceduti in Rsa), un uomo di 57 anni di Muggia (deceduto in ospedale), una donna di 99 anni di Ronchi dei Legionari (deceduta in Rsa), una donna di 95 anni di Grado (deceduta in Rsa) e infine di una donna di 89 anni di Pordenone (deceduta in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28, mentre i pazienti presenti in altri reparti risultano essere 313. Lo ...