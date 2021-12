Una vita | anticipazioni dal 13 al 18 dicembre | un clamoroso errore

(Di domenica 12 dicembre 2021)Unadal 13 al 182021: Felipe commetterà un. L'uomo, farà un commento relativo alla morte di Ursula che insospettirà Genoveva, la quale inizierà a credere che stia fingendo l'amnesia. Nel frattempo, Santiago si nasconderà a casa dei Dominguez e sentendo i dialoghi tra Felipe e Genoveva mediterà vendetta. Infine, i Quesada si presenteranno a sorpresa alla festa di nozze dei Bacigalupe e creeranno scompiglio. Trame Unadal 13 al 18: Marcos minaccia Aurelio con una pistola Aurelio Quesada consegnerà a Marcos una lettera di suo padre Salustiano nella quale sono contenute alcune condizioni che a suo avviso, il Bacigalupe farebbe meglio ad accettare. Marcos, però, lo manderà via in malo modo minacciandolo con una ...

Ultime Notizie dalla rete : Una vita

