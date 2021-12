Venezia-Juventus | caos DAZN sui social | i tifosi sono furiosi

(Di sabato 11 dicembre 2021) Sale la protesta suinei confronti di, accusata ancora una volta di disservizi durante la diretta di. Proprio non c’è pace per, che da quest’anno trasmette in esclusiva la Serie A e praticamente da inizio campionato è al centro delle critiche da parte dei clienti. I quali continuano a registrare disservizi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - JuventusTV : Vi aspettiamo! Viviamo insieme l'avvicinamento a #VeneziaJuve ???? ?? - juventusfc : Termina la conferenza stampa del Mister. Il video completo è qui: - serieAnews_com : #DAZN, ancora disservizi durante #VeneziaJuventus: sui social la rabbia degli abbonati. - TifosiBN : Il gol di #Morata permette alla #Juventus di chiudere in vantaggio per 0??-1?? il primo tempo. Risultato che ci sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Juventus

Dura solo 10 la partita di Dybala contro il. L'attaccante dellacostretto a uscire per infortunio Tegola per la, 10 minuti dopo il fischio d'inizio del match contro il. Paulo Dybala è stato costretto ad ...... moviola e cronaca live Allo stadio Penzo,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 -...Si è concluso il primo tempo del match tra Venezia e Juventus, secondo anticipo del sabato al Penzo. Al rientro negli spogliatoi i bianconeri conducono per 0-1 sui padroni di casa. A decidere il match ...Massimiliano Allegri non è contento della sua Juve, nonostante il vantaggio contro il Venezia, arrivato grazie alla rete di Alvaro Morata intorno alla mezz’ora di gioco. Nel mirino del tecnico, in ...