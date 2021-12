“Se faccio bordello…” | l’ultima sfuriata di Juric in conferenza

Leggi su serieanews

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ivanha presentato il match di domani contro il Bologna. Il tecnico granata si è lamentato molto del mercato fatto da Cairo. Il Torino non sta entusiasmando in questa prima parte di stagione, ma comunque ha un margine in classifica di nove punti sul terzultimo posto, occupato in coabitazione dal Cagliari e dal Genoa. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.