Milan, Pioli mette il Napoli nel mirino: “Vogliamo vincere a tutti i costi. Infortuni? Vi svelo chi recupera” (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Milan di Stefano Pioli pareggia in extremis a Udine e si piazza a +3 dal Napoli con gli azzurri che domani affronteranno l’Empoli per riuscire ad agganciare i rossoneri. Dopo il pari contro l’Udinese, Stefano Pioli, a DAZN, ha analizzato la sfida contro Spalletti di domenica prossima. Napoli? “Non so se recuperiamo tutti, forse solo Giroud. C’è tutta la settimana per prepararla. Da domani iniziamo, poi avremo un paio di giorni di riposo per affrontare una squadra forte, con grande qualità. Vogliamo giocare per vincere”. Stefano PioliMilan, Pioli: “Vogliamo fare meglio dell’anno scorso” Udinese-Milan? “Non è il momento migliore di Brahim Diaz. In quel ruolo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Ildi Stefanopareggia in extremis a Udine e si piazza a +3 dalcon gli azzurri che domani affronteranno l’Empoli per riuscire ad agganciare i rossoneri. Dopo il pari contro l’Udinese, Stefano, a DAZN, ha analizzato la sfida contro Spalletti di domenica prossima.? “Non so se recuperiamo, forse solo Giroud. C’è tutta la settimana per prepararla. Da domani iniziamo, poi avremo un paio di giorni di riposo per affrontare una squadra forte, con grande qualità.giocare per”. Stefano: “fare meglio dell’anno scorso” Udinese-? “Non è il momento migliore di Brahim Diaz. In quel ruolo ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic salva il #Milan nel finale. Un punto guadagnato per come si era messa la partita a #Udine. Prestazione… - capuanogio : #Milan confusionario e salvato da #Ibrahimovic (peraltro insufficiente nei primi 92' di gioco). Momento no per… - rtl1025 : ?? Lunedì nel gran galà del calcio verranno consegnati gli 'Italian Sport Awards', i riconoscimenti per i protagoni… - CalcioNews24 : ??#Pioli al termine della sfida contro l'#Udinese ?? - Truemilanista21 : RT @FraNasato: Pioli a Dazn: “Non è il momento migliore di Brahim Diaz, allenandosi come sta facendo tornerà ai suoi livelli. Infortunati?… -