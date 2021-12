Manovra, manca Fondo funzionamento scuola. Casa (M5S): “Stiamo lavorando per inserirlo” (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella legge di Bilancio non è stato inserito il finanziamento del Fondo per il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche, indispensabile per il lavoro della scuola. “C’è un tavolo di maggioranza e si sta lavorando per inserirlo come tema”, risponde chiamata dall’Adnkronos Vittoria Casa (M5s), presidente della Commissione Parlamentare Cultura, Scienze e Istruzione. Secondo quanto si apprende, in un complessivo pacchetto scuola potrebbe essere inserita tra le altre anche la voce di spesa per il prolungamento del contratto del personale Ata. (di Roberta Lanzara) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella legge di Bilancio non è stato inserito il finanziamento delper il personale ed ildelle istituzioni scolastiche, indispensabile per il lavoro della. “C’è un tavolo di maggioranza e si stapercome tema”, risponde chiamata dall’Adnkronos Vittoria(M5s), presidente della Commissione Parlamentare Cultura, Scienze e Istruzione. Secondo quanto si apprende, in un complessivo pacchettopotrebbe essere inserita tra le altre anche la voce di spesa per il prolungamento del contratto del personale Ata. (di Roberta Lanzara) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

