Boris Johnson è diventato papà per la settima volta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Boris Johnson e la moglie Carrie sono diventati di nuovo genitori. La bambina è nata in un ospedale del centro di Londra, a un anno e mezzo dal primogenito Wilfred. “Sia madre che figlia stanno molto bene. La coppia desidera ringraziare il brillante team di maternità dell’Nhs (servizio sanitario pubblico, ndr) per tutte le loro Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 10 dicembre 2021)e la moglie Carrie sono diventati di nuovo genitori. La bambina è nata in un ospedale del centro di Londra, a un anno e mezzo dal primogenito Wilfred. “Sia madre che figlia stanno molto bene. La coppia desidera ringraziare il brillante team di maternità dell’Nhs (servizio sanitario pubblico, ndr) per tutte le loro

