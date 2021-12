Fuga a Pechino? Ma la Digos Massimo Ferrero in arresto | uno sfogo clamoroso

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Se volevo potevo far perdere le mie tracce quando stavo a, ma dove dovevo scappare se lami segue da tempo?”. Le parole didirettamente dal carcere di San Vittore, dove è stato portato gli scorsi giorni con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Le sue parole sono state rilasciate tramite i suoi avvocati, Giuseppina Tenga e Luca Ponti: “Perché i giudici non mi fanno stare ai domiciliari? Non ho nessuna intenzione di scappare”. Lo stesso presidente uscente della Samp avrebbe poi voluto assistere alla perquisizione, ma per la tensione ha avuto un picco di pressione: “Naturalmente — aggiunge l'avvocato — vorrebbe i domiciliari, vorrebbe andare a casa, ha escluso qualsiasi intenzione die vorrebbe stare con la sua famiglia”. Queste sono altre sue parole: “Se mi avessero ...

Se volevo, potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express». Massimo Ferrero ... Per l'altro difensore, Luca Ponti, essendo esclusa la possibilità di fuga e ...