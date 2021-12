Friends: Jennifer Aniston ha abbandonato la reunion dopo aver ricordato un momento difficile (Di giovedì 9 dicembre 2021) Jennifer Aniston ha confessato di aver abbandonato momentaneamente la reunion di Friends dopo che uno dei momenti più difficili della sua vita le è tornato in mente. La reunion di Friends per i fan è stato un momento davvero fantastico, ma Jennifer Aniston ha ammesso di aver avuto un momento di difficoltà quando, durante lo speciale, ha ricordato un momento particolarmente difficile della sua vita, abbandonando momentaneamente lo show. Grazie a HBO, tutti i protagonisti di Friends si sono riuniti presso i Warner Bros. Studios di Burbank, per uno speciale sul mondo dello show, andato in ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021)ha confessato dimomentaneamente ladiche uno dei momenti più difficili della sua vita le è tornato in mente. Ladiper i fan è stato undavvero fantastico, maha ammesso diavuto undi difficoltà quando, durante lo speciale, haunparticolarmentedella sua vita, abbandonando momentaneamente lo show. Grazie a HBO, tutti i protagonisti disi sono riuniti presso i Warner Bros. Studios di Burbank, per uno speciale sul mondo dello show, andato in ...

Advertising

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Jennifer Aniston parla del modo differente in cui le vite private sono trattate dai media: “Gli uomini possono sposars… - ParamountItalia : Jennifer Aniston parla del modo differente in cui le vite private sono trattate dai media: “Gli uomini possono spos… - ilgiornale : 'Ci alziamo, tanto non hai nulla d’interessante da dirci'. Nemmeno i genitori credevano in #JenniferAniston che, da… -