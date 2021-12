Centrosinistra: Letta, 'per il campo largo ci vuole tempo, ma a Siena è già esistito' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic (Adnkronos) - "Il campo largo è già esistito nel collegio dove sono stato eletto, a Siena. E' una fatica quotidiana, credo sia una vicenda che non trova soluzione immediatamente. Non è mia ambizione mettermi a definire oggi tutto e subito il campo largo, ma per me i contenuti vengono prima della geografia". Lo ha detto Enrico Letta a CorriereTv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic (Adnkronos) - "Ilè giànel collegio dove sono stato eletto, a. E' una fatica quotidiana, credo sia una vicenda che non trova soluzione immediatamente. Non è mia ambizione mettermi a definire oggi tutto e subito il, ma per me i contenuti vengono prima della geografia". Lo ha detto Enricoa CorriereTv.

