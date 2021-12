100 milioni di dosi vaccini Covid, Speranza: “Accelerazione indispensabile” (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA – Quasi 100 milioni di vaccini anti Covid somministrati in Italia mentre la variante Omicron spaventa l’Europa e il mondo, con contagi in crescita di giorno in giorno. “Abbiamo numeri in crescita, comunque diversi dalla stragrande maggioranza dei Paesi europei che stanno messi molto peggio di noi e sono stati costretti ad adottare misure molto forti. Oggi l’Italia sta meglio di altri Paesi ma bisogna mantenere i piedi per terra e continuare un percorso che vede l’indispensabile Accelerazione sulle vaccinazioni. Abbiamo raggiunto 100 milioni di dosi somministrate, un dato rilevante reso possibile da un sistema sanitario nazionale capillare e di qualità”. Così ieri sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA – Quasi 100diantisomministrati in Italia mentre la variante Omicron spaventa l’Europa e il mondo, con contagi in crescita di giorno in giorno. “Abbiamo numeri in crescita, comunque diversi dalla stragrande maggioranza dei Paesi europei che stanno messi molto peggio di noi e sono stati costretti ad adottare misure molto forti. Oggi l’Italia sta meglio di altri Paesi ma bisogna mantenere i piedi per terra e continuare un percorso che vede l’sulle vaccinazioni. Abbiamo raggiunto 100disomministrate, un dato rilevante reso possibile da un sistema sanitario nazionale capillare e di qualità”. Così ieri sera il ministro della Salute, Roberto, intervenuto a ...

Ettore_Rosato : 2022 sarà un anno fondamentale in cui stabilizzare la ripresa. Andare ad elezioni anticipate non avrebbe senso in u… - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaccini, in Italia sono state somministrate 100 milioni di dosi #ANSA - Avvenire_Nei : Quasi 100 milioni di vaccini in Italia. Green Pass, oltre 133 mila controlli - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #Vaccini L'Italia tocca la soglia psicologica dei 100 milioni di iniezioni nel momento in cui, a causa del ritorno a forti… - angiuoniluigi : RT @FraLauricella: In #sicilia mancano le dosi #pfizer, ritardi sulla #terzadose Il #Covid_19 colpisce i minorenni Sono 100 milioni le do… -