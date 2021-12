Ti è mai capitato di addormentarti sul divano mentre guardi la Tv? Attenzione, questo è il classico campanello d’allarme (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Addormentarsi davanti alla tv o andare a dormire molto presto potrebbe essere dettato dalle abitudini individuali o semplicemente dalla stanchezza. Altrimenti potrebbe trattarsi di un problema di salute più serio: quale? Si arriva alla sera decisamente stanchi e provati dalla giornata, eppure alcuni individui tendono ad andare a dormire prima di altri a prescindere dal livello di spossatezza raggiunto. Una buona fetta si addormenta persino davanti alla tv. A prescindere dal programma seguito, crollare davanti alla televisione potrebbe essere il campanello d’allarme di qualcosa di più serio. Un vero problema di salute, a dirla tutta. Lo dimostra uno studio giapponese condotto su oltre 2400 persone: andare a dormire presto caratterizza le persone che soffrono di ipertensione In media i malati vanno a dormire 18 minuti prima dei ‘sani’ e, una ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Addormentarsi davanti alla tv o andare a dormire molto presto potrebbe essere dettato dalle abitudini individuali o semplicemente dalla stanchezza. Altrimenti potrebbe trattarsi di un problema di salute più serio: quale? Si arriva alla sera decisamente stanchi e provati dalla giornata, eppure alcuni individui tendono ad andare a dormire prima di altri a prescindere dal livello di spossatezza raggiunto. Una buona fetta si addormenta persino davanti alla tv. A prescindere dal programma seguito, crollare davanti alla televisione potrebbe essere ildi qualcosa di più serio. Un vero problema di salute, a dirla tutta. Lo dimostra uno studio giapponese condotto su oltre 2400 persone: andare a dormire presto caratterizza le persone che soffrono di ipertensione In media i malati vanno a dormire 18 minuti prima dei ‘sani’ e, una ...

Advertising

CHR1L30 : Vi è mai capitato di ricevere un messaggio da parte del ministero della salute della vaccinazione di qualcun altro!? ?????? - ZarOfHell : 'ti è mai capitato di stalkerare qualcuno?' - In continuazione #tellonym - maplewhite1912 : RT @ilb4ttista: non mi era mai capitato di rimanere inchiodato alla poltrona per tutta la durata dei titoli di coda, e non sono stato l’uni… - pioggiaestelle : oggi ho speso 150 euro in dischi per i miei genitori, perché so che non li meritano, tantomeno da parte mia, ma è c… - LaCamyG : @louhenrydavid Ho capito che non li digerisco più. Il mio palato li ama ma Il mio corpo li ricetta, manco coi piercing mi è mai capitato -