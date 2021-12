Sondaggio La7 | cresce ancora il Pd 21 | 5% | FdI al 19 | 8% | Lega al 18 | 8%

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il M5S cala al 15,1 per cento, i centristi, da Azione a Italia Viva, in flessione: 4% e -0,2 per Carlo Calenda, 2,5% e identica flessione per Matteo Renzi L'articolo proviene da Firenze Post.