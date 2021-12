Fotocamera ultracompatta | ha le dimensioni di un granello di sale

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) All’università di Princeton hanno realizzato unache ha ledi undied è in grado di realizzare scatti incredibili. La miniaturizzazione della tecnologia è in continua evoluzione per rendere più piccole possibili le componenti elettroniche, ma anche renderle più efficienti. E i ricercatori dell’università statunitense sembra ci siano riusciti in questo caso particolare relativo ad unain grado di stare su un dito. Perché i LED lampeggiano sullaper molteplici utilizzi Larealizzata dai ricercatori della Princeton University e dell’Università di Washington ha le ...

stata realizzata unadalle dimensioni ridottissime, grande come un granello di sabbia o di sale grosso. A ... La microcamera èe il suo nuovo sistema può produrre immagini nitide ...... utilizzato sia per il modulo dellasia per la scocca. Disponibili nelle due colorazioni ... grazie ai bordi curvi 3D e una costruzioneche misura solo 8,4 mm di spessore e pesa ...L’oggetto è simile a un chip per il computer. La microcamera ha un grande potenziale e può essere usata per individuare alcuni problemi nel corpo umano.Un team di ricercatori è riuscito a 'racchiudere' una fotocamera nelle dimensioni di un granello di sale. Il risultato è impressionante.